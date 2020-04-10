Nevşehir'de kavga ihbarına giden polise alkışlı destek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Nevşehir'de kavga ihbarına giden polise alkışlı destek - Haberler
Nevşehir, Polis, kavga, Güncel

Nevşehir'de kavga ihbarına giden polise alkışlı destek

Nevşehir'de bir grup vatandaş Polis Haftası dolayısıyla, kavga ihbarı yaparak çağırdıkları polisleri evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak alkışladı.

10.04.2020 23:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:04
Nevşehir'de kavga ihbarına giden polise alkışlı destek

Nevşehir'de bir grup vatandaş Polis Haftası dolayısıyla, kavga ihbarı yaparak çağırdıkları polisleri evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak alkışladı.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) tarafından sosyal medyada yapılan çağrının ardından akşam saatlerinde, polise Emek Mahallesi'ndeki bir sitede kavga olduğu ihbarında bulunuldu.

Bölgeye sevk edilen ekipler, site içine girdiklerinde evlerinin balkon ve pencerelerinden kendilerini alkışlayan vatandaşlarla karşılaştı.

Vatandaşların alkışlı desteğine polisler de siren çalarak karşılık verdi.

NGC Başkanı Bayram Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 175'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ekici, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs salgını nedeniyle sağlıkçılarımızı ülke genelinde alkışladık. Bunu kat ve kat hak eden polislerimizi de alkışlamak istedik. Vefa Destek Hattı'na gelen talepleri vatandaşlara ulaştırmak adına büyük bir gayret sarf eden polisimiz bugünkü alkışı hak ediyor. Bizler de bugün gazeteciler olarak vatandaşlarımızla el ele vererek Türk Polis Teşkilatının 175'inci yılını kutlamak amacıyla böyle bir organizasyon düzenledik."

Polis ekiplerini kavga ihbarıyla olay yerine çağırdıklarını belirten Ekici, "Buraya geldiklerinde onlar için sürpriz oldu. Vatandaşımız balkonlara çıkarak Türk bayraklarıyla birlikte polisimizi alkışlamaya başladı. Çok duygulu anlar yaşadık." dedi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Haberler
31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı Haberler
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı
Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken 'buğu' yapmayan siperlik üretti
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretti
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
ABD'de koronavirüsten ölenler için kazılan toplu mezar havadan görüntülendi
ABD'de koronavirüsten ölenler için kazılan toplu mezar havadan görüntülendi
Sultan 2. Abdulhamid Han'ın İstanbul'daki mirası pandemi hastanesi olacak
Sultan 2. Abdulhamid Han'ın İstanbul'daki mirası pandemi hastanesi olacak
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Cüneyt Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Lionel Messi Rüştü Reçber Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Türk Wuhan Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Nevşehir'de kavga ihbarına giden polise alkışlı destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 23:27:31. #1.15#
title