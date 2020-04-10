Nevşehir'de kavga ihbarına giden polise alkışlı destek Nevşehir'de bir grup vatandaş Polis Haftası dolayısıyla, kavga ihbarı yaparak çağırdıkları polisleri evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak alkışladı.

Nevşehir'de bir grup vatandaş Polis Haftası dolayısıyla, kavga ihbarı yaparak çağırdıkları polisleri evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak alkışladı.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) tarafından sosyal medyada yapılan çağrının ardından akşam saatlerinde, polise Emek Mahallesi'ndeki bir sitede kavga olduğu ihbarında bulunuldu.

Bölgeye sevk edilen ekipler, site içine girdiklerinde evlerinin balkon ve pencerelerinden kendilerini alkışlayan vatandaşlarla karşılaştı.

Vatandaşların alkışlı desteğine polisler de siren çalarak karşılık verdi.

NGC Başkanı Bayram Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 175'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ekici, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs salgını nedeniyle sağlıkçılarımızı ülke genelinde alkışladık. Bunu kat ve kat hak eden polislerimizi de alkışlamak istedik. Vefa Destek Hattı'na gelen talepleri vatandaşlara ulaştırmak adına büyük bir gayret sarf eden polisimiz bugünkü alkışı hak ediyor. Bizler de bugün gazeteciler olarak vatandaşlarımızla el ele vererek Türk Polis Teşkilatının 175'inci yılını kutlamak amacıyla böyle bir organizasyon düzenledik."

Polis ekiplerini kavga ihbarıyla olay yerine çağırdıklarını belirten Ekici, "Buraya geldiklerinde onlar için sürpriz oldu. Vatandaşımız balkonlara çıkarak Türk bayraklarıyla birlikte polisimizi alkışlamaya başladı. Çok duygulu anlar yaşadık." dedi.

Kaynak: AA