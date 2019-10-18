Nevşehir'de kasten adam öldürmeye teşebbüsten aranan şahıs tutuklandı
Nevşehir'de kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan firari şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Nevşehir'de kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan firari şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Esentepe mahallesinde araç parkı yüzünden çıkan tartışmada İ.C.Ye yanında bulundurduğu tüfekle 2 el ateş ederek göğüs bölgesinden yaralayarak kaçan A.Ş. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.Ş. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR