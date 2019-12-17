Nevşehir'de Kasım ayında 321 konut satıldı
TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Kasım ayında konut satış rakamları açıklandı.
17.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:35
TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Kasım ayında konut satış rakamları açıklandı.
TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan Kasım ayı konut satış rakamlarına göre Nevşehir'de 321 konut satılırken, Kırıkkale'de 572, Aksaray'da 596, Niğde'de 721, Kırşehir'de 453 konut satışı yapıldığı açıklandı. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA