Nevşehir'de karla mücadale tekrardan başladı!

NEVŞEHİR (Bültenler) - Nevşehir kent merkezinde sabaha karşı başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle belediye ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışı etkisini arttırmadan sahaya çıkan tüm ekipler başta ana arterler olmak üzere cadde, sokak ve kaldırımların açık kalması için yoğun çaba sarf ediyor.

Özellikle ana arterler ve toplu ulaşım güzergâhları başta olmak üzere, hastane, okul, kamu kurum ve kuruluşları gibi kalabalık noktalar, devam eden kar yağışı ile birlikte ekipler tarafından da sürekli temizleniyor.

Belediye ekipleri ayrıca soğuk havanın etkisiyle oluşabilecek buzlanmaya karşı da önlem alıyor. Ekipler çok sayıda iş makinesi ile yollarda solüsyon ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

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