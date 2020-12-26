Nevşehir'de karantinaya alınan ünlü boksörün kardeşine Noel sürprizi
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Nevşehir'de karantinaya alınan ünlü boksörün kardeşine Noel sürprizi

26.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:27
Nevşehir'de karantinaya alınan ünlü boksörün kardeşine Noel sürprizi

Dünyaca ünlü İngiliz boksör Amir Khan'ın Nevşehir'de karantinaya alınan kız kardeşi Mariyah Khan'a, yurt çalışanları Noel nedeniyle pastalı sürpriz yaptı.

Dünyaca ünlü İngiliz boksör Amir Khan'ın Nevşehir'de karantinaya alınan kız kardeşi Mariyah Khan'a, yurt çalışanları Noel nedeniyle pastalı sürpriz yaptı.

İngiltere'den uçakla İstanbul'a gelen Mariyah Khan ve iki arkadaşı, yolculardan birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından tatil için bulundukları Nevşehir'de karantinaya alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince Kovid-19 testi yapılan Khan ve arkadaşları, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirildi.

Yurt personeli, karantinadaki Khan ve arkadaşlarına Noel nedeniyle pastalı sürpriz yaptı.

Noel kutlaması yapan Khan ve arkadaşları, gösterilen misafirperverlikten duydukları memnuniyeti personellere iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 11:26:48. #1.15#
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