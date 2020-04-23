Nevşehir'de karantinadaki işçilere moral konseri
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Nevşehir'de karantinadaki işçilere moral konseri

Irak'tan getirildikten sonra Nevşehir'de yurtta karantinaya alınan işçilere Nevşehir Belediyesi tarafından moral konseri düzenlendi.

23.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:01
Nevşehir'de karantinadaki işçilere moral konseri

Irak'tan getirildikten sonra Nevşehir'de yurtta karantinaya alınan işçilere Nevşehir Belediyesi tarafından moral konseri düzenlendi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta Irak'tan Türkiye'ye getirilmesinin ardından Nevşehir'de Kredi yurtlar Kurumu'na bağlı Kapadokya Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan Türk işçilere, Nevşehir Belediyesi tarafından moral konseri düzenlendi. Nevşehir Belediyesi gezici otobüsünün yurda girmesinin ardından burada karantina altındaki vatandaşlara ellerinde Türk bayraklarını salladı. Karantinada kalan kişiler odalarının camlarına "23 Nisan Kutlu olsun", "İyi ki varsınız, Hepinizi çok seviyoruz" notlarını astıkları görüldü.

Nevşehir Belediyesi tarafından "Ölürüm Türkiyem" şarkısına hep birlikte eşlik eden karantina altındaki işçilere daha sonra ise maskotlar eşliğinde oyun havaları çalındı.

Karantinada bulunan bir Türk işçi, "İşte millet, işte devlet. Allah İslam'ın son kalesi olan Türkiye'mize zeval vermesin. Yaşasın Müslümanlık, yaşasın Türkiye" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer de, "Irak'tan gelen 335 vatandaşımızı KYK yurtlarında misafir ediyoruz. Bugün burada beşinci günlerini geride bıraktılar. Gayet mutlular. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Belediye Başkanımız bir jest yaparak karantinadaki vatandaşlarımıza müzik dinletisi organize etti. Hem onlar için hem personellerimiz için büyük moral oldu" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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