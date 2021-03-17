Nevşehir'de karantinada olması gereken kişi yol kontrolünde yakalandı
17.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:39
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, uygulama noktasında yakalandı.
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, uygulama noktasında yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre yolundaki kontrol noktasında A.Ö'nün kullandığı aracı durdurdu.
Yapılan sorgulamada A.Ö'nün Kovid-19 karantinasını ihlal ettiği belirlendi. A.Ö. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yurda yerleştirildi.
A.Ö. hakkında "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan