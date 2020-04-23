Nevşehir'de karantinada kalan işçilere moral konseri düzenlendi Nevşehir'de karantinada kalan işçilere moral konseri düzenlendi Karantinada bulunan işçi, " Allah Türkiye'mize zeval vermesin" Irak'tan getirildikten sonra Nevşehir'de yurtta karantinaya alınan işçilere Nevşehir Belediyesi tarafından moral konseri düzenlendi.

Nevşehir'de karantinada kalan işçilere moral konseri düzenlendi

Karantinada bulunan işçi, " Allah Türkiye'mize zeval vermesin"

NEVŞEHİR - Irak'tan getirildikten sonra Nevşehir'de yurtta karantinaya alınan işçilere Nevşehir Belediyesi tarafından moral konseri düzenlendi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta Irak'tan Türkiye'ye getirilmesinin ardından Nevşehir'de Kredi yurtlar Kurumu'na bağlı Kapadokya Kız Öğrenci yurdunda karantinaya alınan Türk işçilere, Nevşehir Belediyesi tarafından moral konseri düzenlendi. Nevşehir Belediyesi gezici otobüsünün yurda girmesinin ardından burada karantina altındaki vatandaşlara ellerinde Türk bayraklarını salladı. Karantinada kalan kişiler odalarının camlarına "23 Nisan Kutlu olsun", "İyi ki varsınız, Hepinizi çok seviyoruz" notlarını astıkları görüldü.

Nevşehir Belediyesi tarafından "Ölürüm Türkiyem" şarkısına hep birlikte eşlik eden karantina altındaki işçilere daha sonra ise maskotlar eşliğinde oyun havaları çalındı.

Karantinada bulunan Türk işçi yaptığı açıklamada, " İşte millet, işte devlet. Allah İslam'ın son kalesi olan Türkiye'mize zeval vermesin. Yaşasın Müslümanlık, yaşasın Türkiye" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer'de açıklamasında, " Irak'tan gelen 335 vatandaşımızı KYK yurtlarında misafir ediyoruz. Bugün burada beşinci günlerini geride bıraktılar. Gayet mutlular. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Belediye Başkanımız bir jest yaparak karantinadaki vatandaşlarımıza müzik dinletisi organize etti. Hem onlar için hem personellerimiz için büyük moral oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA