Nevşehir'de karantina yurdundaki vatandaşlara moral konseri
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Nevşehir'de karantina yurdundaki vatandaşlara moral konseri

Suudi Arabistan'dan Nevşehir'e getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınanlar için belediye tarafından konser düzenlendi.

Nevşehir'de karantina yurdundaki vatandaşlara moral konseri
14.05.2020 00:14 | Son Güncelleme: 14.05.2020 00:14

Suudi Arabistan'dan Nevşehir'e getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınanlar için belediye tarafından konser düzenlendi.

Türkiye'ye dönmelerinin ardından 2 Mayıs'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Kapadokya Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen, Suudi Arabistan'dan gelen 169 kişiye moral amacıyla Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müzik Topluluğu tarafından konser verildi.

Yurt bahçesine üstü açık otobüsle gelen müzik topluluğu çeşitli şarkı ve türküleri seslendirdi.

Kaldıkların odaların pencerelerinden ellerinde Türk bayrakları ile konseri izleyen vatandaşlar, "En büyük Türkiye" ve "Teşekkürler Nevşehir" şeklinde slogan attı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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