Nevşehir'de karantina yurdundaki vatandaşlara polis aracından mehter marşı dinletisi
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Nevşehir'de karantina yurdundaki vatandaşlara polis aracından mehter marşı dinletisi

Irak'tan Nevşehir'e getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan vatandaşlar için polis aracından mehter marşı dinletisi sunuldu.

Nevşehir'de karantina yurdundaki vatandaşlara polis aracından mehter marşı dinletisi
29.04.2020 23:20 | Son Güncelleme: 29.04.2020 23:20

Irak'tan Nevşehir'e getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan vatandaşlar için polis aracından mehter marşı dinletisi sunuldu.

Türkiye'ye dönmelerinin ardından 16 Nisan'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Kapadokya Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen, Irak'tan gelen 235 kişiye moral amacıyla polis aracından mehter marşı çalındı.

Kaldıkların odaların pencerelerinden çalınan marşları dinleyen vatandaşlar, polis ve yurt yetkililerini alkışladı.

Karantina sürecini yurtta geçiren vatandaşlar, cep telefonlarına kaydettiği teşekkür mesajlarını sosyal medyada paylaştı.

Gündoğan Akcurak, yurtta kendilerine aile ortamı sunan yetkililere teşekkür etti.

Oğuzhan Fırat da yurda ayak bastıklarından itibaren kendilerine yakın ilgi gösterilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu, Türk vatandaşı olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Fırat, "Yurda geldiğimiz kapılarda isimlerimiz yazılıydı. Beş yıldızlı otel konforunda havlular ve tüm malzemelerimiz mevcuttu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız olmak üzere, herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Karantina süreçleri yarın sona erecek olan vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine uğurlanacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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