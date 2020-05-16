Nevşehir'de karantina süreleri biten 169 kişi memleketlerine uğurlandı
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Nevşehir'de karantina süreleri biten 169 kişi memleketlerine uğurlandı

Korona virüs ile mücadele kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Nevşehir'de karantina süreleri biten 169 kişi memleketlerine uğurlandı
16.05.2020 10:26 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:31

Korona virüs ile mücadele kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Türkiye'ye döndüklerinde 2 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kapadokya Kız Öğrenci Yurduna yerleştirilen 169 kişinin 14 günlük karantina süresi sona erdi. Sağlık görevlilerince kontrolden geçirilen vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Nevşehir'de karantina süresi dolarak memleketine giden Mahir Sakar burada herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade ederken Serdal Avcıoğlu ise açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Avcıoğlu, "Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Buradaki yönetimden ve çalışan arkadaşlardan çok memnun kaldık. Hepsine çok teşekkür ederim. Özellikle devletimize çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve devlet adamlarına çok teşekkür ederim. Gerçekten beklemediğimiz bir karşılama aldık" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir de yaptığı açıklamada Arabistan'dan getirilen vatandaşları bugün itibarıyla aileleri ile kavuşturma için uğurluyoruz dedi. Özdemir, "İlimize Suudi Arabistan'da mahsur kalıp getirilen arkadaşlarımız vardır. Bakanlığımız olarak Nevşehir ili uygun görüldü. Bizde arkadaşlarımızı misafir ettik. İlk günden bugüne kadar misafirlerimizin gönlünü hoş tutmak adına çalıştık. Onların ailelerinin hasretini gidermek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bugün itibarıyla sevdiklerine, ailelerini kavuşturmak için yolcu ediyoruz. Burada büyük fedakarlık yaparak çalışan tüm personelime çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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