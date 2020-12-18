Nevşehir'de karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi
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Nevşehir'de karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi

18.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:51
Nevşehir'de karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi

Nevşehir'in Gülşehir ve Avanos ilçelerinde yeni tip karonavirüs (Kovid-19) karantinasına uymayan iki kişiye toplam 6 bin 300 lira ceza kesilerek, yurda yerleştirildi.

Nevşehir'in Gülşehir ve Avanos ilçelerinde yeni tip karonavirüs (Kovid-19) karantinasına uymayan iki kişiye toplam 6 bin 300 lira ceza kesilerek, yurda yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Gülşehir Kaymakamlığı girişinde polisin yaptığını HES kodu kontrolü sırasında B.D'nin Kovid-19 pozitif olduğu ve karantina kurallarına uymadığı tespit edildi.

Hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan soruşturma başlatılan B.D'ye 3 bin 150 lira ceza kesilerek, öğrenci yurduna yerleştirildi.

Öte yandan, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrolde de A.B'nin karantina kurallarına uymadığı ortaya çıktı. 3 bin 150 lira idari para cezası kesilen A.B. öğrenci yurduna götürülerek, gözetim altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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