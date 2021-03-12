Kar yağışı etkili oluyor
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Kar yağışı etkili oluyor

12.03.2021 00:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:59

Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, karayolları ve belediye ekipleri kar küreme araçlarıyla yollarda temizlik çalışması yaptı.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak kanala düşen bir otomobil, bölgeye gelen kurtarma ekipleri ve çevredekilerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kar yağışı park ve bahçelerde de güzel görüntü oluşturdu.

Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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