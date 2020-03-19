Nevşehir'de kar yağışı etkili oluyor Nevşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Nevşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Nevşehir'de salı günü başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Kar kalınlığının 17 cm'ye ulaştığı kent merkezinde yağışın, günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri büyük çaba gösteriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinden bu yana başta ana arterler olmak üzere yolları trafiğe açık tutmak için kar küreme ve temizlik çalışması yaparken Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yaya kaldırımlarında çok sayıda personel ile kar temizliği yaptı.

Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma tehlikesine karşı da tüm tedbirlerini alan belediye ekipleri, mahalle araları, cadde ve sokaklarda sürekli olarak tuzlama çalışması gerçekleştiriyor - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA