Nevşehir'de kar temizleme ve tuzlama devam ediyor

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi, etkili olan kar yağışından dolayı yaya ve araç trafiği akışının rahat bir şekilde sağlanması için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su Kanalizasyon Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü personellerinden oluşan karla mücadele ekipleri, yaya ve araç trafiği akışının güvenli bir şekilde sağlanması için kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışması yapıyor. Yollarda yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yanın da yaya kaldırımları da temizlenerek buzlanmaya karşı tuzlanıyor.

Kar yağışının başladığı andan itibaren yol açma ve temizleme çalışmalarına başlayan belediye ekipleri çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürecek. - NEVŞEHİR