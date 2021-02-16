Nevşehir'de kar nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Nevşehir'de etkili olan kar nedeniyle yarın okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Nevşehir'de etkili olan kar nedeniyle yarın okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla, il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan