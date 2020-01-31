Nevşehir'de kapalı yollar yeniden ulaşıma açıldı
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Nevşehir'de kapalı yollar yeniden ulaşıma açıldı

Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı.

31.01.2020 18:58 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:58
Nevşehir'de kapalı yollar yeniden ulaşıma açıldı

'de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı.


İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Kar temizleme çalışmalarında 6 ekip, 80 personel, 6 greyder, 4 tuzlama makinesi, 2 kar bıçaklı kamyon ve 1 kepçenin görev yaptığı bildirildi.

Kaynak: AA
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