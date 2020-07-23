Nevşehir'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Nevşehir'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Nevşehir'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
23.07.2020 16:37 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:52

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Berk Mehmet Paşaoğlu idaresindeki 31 AZE 29 plakalı kamyonet, Gülşehir-Hacıbektaş yolunda, Müfit Paşaoğlu'nun kullandığı 06 FL 991 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücülerle otomobilde bulunan Mehmet Ali Elmacıoğlu'nu Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA

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