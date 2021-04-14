Nevşehir'de kahvehanede sosyal mesafe kuralına uymayan 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza verildi
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Nevşehir'de kahvehanede sosyal mesafe kuralına uymayan 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza verildi

Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü - Haberler | Güncel
Nevşehir'de kahvehanede sosyal mesafe kuralına uymayan 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza verildi

Nevşehir'de bir kahvehanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye, 34 bin 650 lira ceza uygulandı.

Nevşehir'de bir kahvehanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye, 34 bin 650 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese baskın yapan polis, kahvehanede 11 kişinin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğini belirledi.

Polis, 11 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 34 bin 650 lira ceza yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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