Nevşehir'de kahvehanede sosyal mesafe kuralına uymayan 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza verildi

Nevşehir'de bir kahvehanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye, 34 bin 650 lira ceza uygulandı.