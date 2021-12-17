Nevşehir'de kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

NEVŞEHİR (İHA) - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yürütülen çalışmalarda 25 Kasım'dan bu güne kadar bin 927 kadına eğitim verildi.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerce, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamanda; 25 Kasım -15 Aralık tarihleri arasında, KADES uygulamasının tanıtılması ve telefonlara yükletilmesi konusunda çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, bin 927 kadın öğretmen, üniversite öğrencisi, vatandaş ile personel eş ve çocuklarına KADES uygulaması tanıtıldı. Yapılan çalışmalarda ayrıca kadınların telefonlarına KADES uygulaması yüklendi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerce, şehrin farlı noktalarında kadınlara KADES uygulaması broşür dağıtıldı. - NEVŞEHİR