Nevşehir'de kadınlar ilk kez balona bindi
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Dünya Kadınlar Günü, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Nevşehir'de kadınlar ilk kez balona bindi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla daha önce hiç sıcak hava balon turlarına katılmayan 8 kadına balon turu hediye etti.

08.03.2020 08:19 | Son Güncelleme: 08.03.2020 08:19
Nevşehir'de kadınlar ilk kez balona bindi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla daha önce hiç sıcak hava balon turlarına katılmayan 8 kadına balon turu hediye etti.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Nevşehir'de ikamet eden 8 kadına balon turu hediye etti. Hayatlarında hiç balona binmeyen kadınlar arasında yapılan çekiliş ile 8 kadın belirlenirken kadınlar bu sabahın ilk ışıklarıyla peribacalarının eşsiz güzelliklerini kuşbakışı izlemenin mutluluğunu yaşadı.


Nevşehir'de ikamet eden ve Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından hediye edilen balon turu ile hayatında ilk kez sıcak hava balonuna binen Necla Başkurt oldukça heyecanlı olduğunu ifade ederken Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür etti. Başkurt, "Ben balona ilk defa biniyorum. Çok heyecanlıyım. Dünyanın dört bir yanında gelerek burada ki güzellikleri yaşayanlar çok şanslı. Biz Nevşehir'de ikamet ettiğimiz halde böyle güzellikleri yaşayamıyoruz. Belediye Başkanımız Rasim Arı'ya çok teşekkür ediyorum. Benim hayalimi gerçekleştirdi" dedi.


Üniversite öğrencisi Esma Yılmaz'da hayatında ilk kez balona bindiğini ifade ederken, " Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğrencisiyim. AVM'de katıldığım çekiliş sayesinde balon turuna katılıyorum ve çok mutluyum. Daha önce hiç balona binmedim. Heyecanlıyım ve korkuyorum şuanda" diye konuşurken bir mağazada çalışan Esma isimli genç kadın ise yaptığı açıklamada, "AVM'de çekilişe katıldım. İlk kez balon turuna katılıyorum. Unutamadığım bir 8 Mart Dünya Kadınlar günü oldu. Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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