Nevşehir'de kaçak tütün satışı yapılan iş yerlerine operasyon
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Nevşehir'de kaçak tütün satışı yapılan iş yerlerine operasyon

Nevşehir'de kaçak tütün satışı yapılan iş yerlerine operasyon
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de, kaçak tütün satışı yapılan iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Nevşehir'de, kaçak tütün satışı yapılan iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ürgüp, Derinkuyu ve Gülşehir ilçelerinde kaçak tütün ve tütün mamulleri satışının yapıldığı ihbarı üzerine 8 iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerlerindeki aramada, 121 kilogram kıyılmış tütün, yaklaşık 26 kilogram nargile tütünü, 86 bin 50 adet makaron, 79 bin 250 sigara filtresi, 461 adet mükerrer kullanım olduğu değerlendirilen TAPDK bandrolü, 2 ruhsatsız tüfek, 34 tüfek kartuşu ele geçirildi.

İş yerlerinin sahibi 8 şüpheli hakkında "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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