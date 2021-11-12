Nevşehir'de kaçak tütün operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen operasyonda, 767 bin 280 adet makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 739 bin 400 boş, 27 bin 880 dolu makaron, 270 kilo kıyılmış açık tütün ve 43 adet elektronik sigara ele geçirildi.

İş yeri sahiplerine "Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

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