Nevşehir'de kaçak tütün operasyonu
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Nevşehir'de kaçak tütün operasyonu

Nevşehir'de kaçak tütün operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından 8 farklı işyerine düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda kaçak tütün ele geçirildi.

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından 8 farklı işyerine düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda operasyon düzenledi. Ürgüp, Derinkuyu ve Gülşehir ilçelerinde 8 iş yerine eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 461 adet mükerrer bandrol, 69 bin 560 adet dolu makaron, 16 bin 400 adet boş makaron, 121 kilogram kıyılmış tütün, 5,75 kilogram nargile tütünü, bin 440 adet sigara sarma kağıdı, 79 bin 250 adet sigara filtresi, 3 kök Hint keneviri, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 34 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Ayrıca, 8 işyeri sahibi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanununa Muhalefet Etmek suçları kapsamında adli işlem yapıldı. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de kaçak tütün operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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