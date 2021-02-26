Nevşehir'de kaçak tütün operasyonu
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Nevşehir'de kaçak tütün operasyonu

26.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:50
Nevşehir'de kaçak tütün operasyonu

Nevşehir'de kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Nevşehir'de kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis, kentte kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen iki şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

Ekipler, 10 bin 450 boş makaron, 20 kilo 800 gram tütün, 687 dolu makaron, 12 sigara dolum aparatı ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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