Nevşehir'de kaçak sigara imal ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Nevşehir'de, evde kurdukları düzenekle kaçak tütün kullanıp sigara ürettikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Nevşehir'de, evde kurdukları düzenekle kaçak tütün kullanıp sigara ürettikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tütün mamulleri kaçakçılığını önlemek amacıyla yürütülen çalışmada, bir ikamete operasyon düzenlendi.
M.K. ve E.K'yi gözaltına alan ekipler, sigara dolum makinesi, kompresör, 35 kilogram kıyılmış tütün, 32 bin 600 boş makaron, 200 dolu makaron ele geçirdi.
Şüpheliler hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan