Nevşehir'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
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Nevşehir'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde kaçak yapı yaptıkları tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı.

25.11.2019 17:41 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:46
Nevşehir'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

İl Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde kaçak yapı yaptıkları tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında izinsiz kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte kaçak kazıda kullandıkları 1 adet jeneratör ve 1 adet hilti ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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