Nevşehir'de kaçak cep telefonu operasyonu: 6 gözaltı
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Nevşehir'de kaçak cep telefonu operasyonu: 6 gözaltı

NEVŞEHİR'de, polisin yaptığı operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ile birlikte cep telefonlarının klonlanmasında kullanılan cihaz ele geçirildi.

27.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:39
Nevşehir'de kaçak cep telefonu operasyonu: 6 gözaltı

NEVŞEHİR'de, polisin yaptığı operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ile birlikte cep telefonlarının klonlanmasında kullanılan cihaz ele geçirildi. Operasyonda 2'si uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu satışlarıyla ilgili 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 32 cep telefonu, 5 bilgisayar, 2 USB bellek ve 1 harddisk ile çok sayıda GSM hattı ele geçirildi. İş yerlerinde kaçak malzeme bulunan E.S., M.K., O.Y., H.Y. ile Suriye uyruklu C.H. ve A.H.,  '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek' suçundan gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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