Nevşehir'de kaçak cep telefonu operasyonu düzenlendi
Haberler » 3. Sayfa » Nevşehir'de kaçak cep telefonu operasyonu düzenlendi - Haberler

Nevşehir'de kaçak cep telefonu operasyonu düzenlendi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 5 işyerine kaçak cep telefonu operasyonu düzenlendi.

27.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:26
Nevşehir'de kaçak cep telefonu operasyonu düzenlendi

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 5 işyerine kaçak cep telefonu operasyonu düzenlendi.


Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak cep telefonu operasyonu kapsamında 5 işyeri, 3 ikamet ve 1 araçta arama yaptı. Yapılan arama sonrasında 109 adet farklı GSM şirketlerine ait GSM hattı, 32 adet cep telefonu, 5 adet box cihazı, 6 adet boz cihazı kablosu, 5 adet bilgisayar, 2 adet usb bellek, 1 adet harddisk, 1 adet SD kart ele geçirildi. İşyerlerinde suç unsuru tespit edilen E.S. M.K., O.Y., H.Y. ve yabancı uyruklu C.H., A.H. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüphelilere 5607 kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler