Nevşehir'de kaçak avlanırken suçüstü yakalanan 2 şüpheliye 24 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nevşehir'de kaçak avlanırken suçüstü yakalanan 2 şüpheliye 24 bin lira ceza

01.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:58
Nevşehir'de kaçak avlanırken suçüstü yakalanan 2 şüpheliye 24 bin lira ceza

Nevşehir'de kaçak avlanırken suçüstü yakalanan 2 şüpheliye 24 bin lira ceza uygulandı.

Nevşehir'de kaçak avlanırken suçüstü yakalanan 2 şüpheliye 24 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ile Nevşehir Milli Parklar ve Doğa Koruma ekiplerince, Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesinde yasak avlanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Dağlık arazide kaçak av yapan S.Y. ve M.Ç. yakalandı, yivsiz 2 av tüfeği, avlanan 25 kaya güvercini ve bir sığırcığa el konuldu.

Şüphelilere, 24 bin lira idari para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Haydar Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hadise Ebru Yaşar Cemal Hünal Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Arda Turan Mehmet Topal Ferdi Kadıoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nevşehir'de kaçak avlanırken suçüstü yakalanan 2 şüpheliye 24 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 13:00:51. #1.16#
title