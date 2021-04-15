Nevşehir'de kabak çekirdeği çalan hırsız tutuklandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'in Kaymaklı beldesindeki bir evin deposundan 4 çuval kabak çekirdeği çalan şüpheli tutuklandı.
Nevşehir'in Kaymaklı beldesindeki bir evin deposundan 4 çuval kabak çekirdeği çalan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, jandarmaya başvuran M.A, evinin alt katındaki depoda bulunan 4 çuval kabak çekirdeğinin çalındığını bildirdi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından söz konusu evin çevresindeki cadde ve sokaklardaki 18 ayrı güvenlik kamerası kaydı incelenerek şüphelinin kimliği tespit edildi.
Hırsızlık olayının faili Ö.K'nin bir evde saklandığını belirleyen jandarma, düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K, hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan