Nevşehir'de JASAT ekipleri firari 3 sanığı yakaladı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de, yargılandıkları davalarda haklarında tutuklama kararı verilen firari 3 sanık yakalanıp cezaevine konuldu.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, yargılandıkları davalarda haklarında tutuklama kararı verilen firari 3 sanık yakalanıp cezaevine konuldu.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, hırsızlık ve yağma suçlarından yargılandıkları davalarda adli makamlarca haklarında tutuklama kararı verilen A.A.Y, U.Ü, ve N.D'yi yakaladı.
Sanıklar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri