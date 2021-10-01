Nevşehir'de JASAT ekipleri firari 3 sanığı yakaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de JASAT ekipleri firari 3 sanığı yakaladı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de JASAT ekipleri firari 3 sanığı yakaladı

Nevşehir'de, yargılandıkları davalarda haklarında tutuklama kararı verilen firari 3 sanık yakalanıp cezaevine konuldu.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, yargılandıkları davalarda haklarında tutuklama kararı verilen firari 3 sanık yakalanıp cezaevine konuldu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hırsızlık ve yağma suçlarından yargılandıkları davalarda adli makamlarca haklarında tutuklama kararı verilen A.A.Y, U.Ü, ve N.D'yi yakaladı.

Sanıklar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Donald Trump
Magazin Bülent Ersoy
Spor Salih Uçan Muslera Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Angela Merkel Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nevşehir'de JASAT ekipleri firari 3 sanığı yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 18:13:36. #1.12#