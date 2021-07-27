Nevşehir'de jandarmanın helikopter destekli trafik denetlemesinde 247 sürücüye ceza uygulandı
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Nevşehir'de jandarmanın helikopter destekli trafik denetlemesinde 247 sürücüye ceza uygulandı

Nevşehir'de jandarmanın helikopter destekli trafik denetlemesinde 247 sürücüye ceza uygulandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de, jandarmanın Kurban Bayramı tatili sürecinde helikopter destekli yürüttüğü trafik denetimlerinde kuralları ihlal ettiği belirlenen 247 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Nevşehir'de, jandarmanın Kurban Bayramı tatili sürecinde helikopter destekli yürüttüğü trafik denetimlerinde kuralları ihlal ettiği belirlenen 247 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri 9 günlük bayram tatili boyunca trafik güvenliğini sağlayabilmek amacıyla çeşitli noktalarda denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Helikopter ile destek verilen denetimlerde 247 araç sürücüsüne trafik kurallarının ihlal nedeniyle toplam 96 bin 752 lira para cezası uygulandı, 36 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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