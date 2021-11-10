Nevşehir'de jandarma firari sanığı yakaladı
AA / Alpaslan Körükcü - Haberler | Güncel
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen firari sanık yakalanıp cezaevine konuldu.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen firari sanık yakalanıp cezaevine konuldu.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan yargılandığı davada adli makamlarca hakkında tutuklama kararı verilen M.Ö'yü Yeniyaylacık köyünde yakaladı.
Sanık, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Alpaslan Körükcü - Son Dakika Haberleri
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