Nevşehir'de jandarma ekipleri 615 araç sürücüsüne 358 bin 927 lira ceza yazdı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında yapılan trafik kontrollerinde 615 araç sürücüsüne 358 bin 927 lira para cezası kesilirken 143 araç trafikten men edildi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında yapılan trafik kontrollerinde 615 araç sürücüsüne 358 bin 927 lira para cezası kesilirken 143 araç trafikten men edildi.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arasından yapılan yol kontrol ve uygulamalarında 615 araç sürücüsüne 2918 sayılı karayolları trafik kanunun ilgili maddelerince 358 bin 927 lira para cezası kesilirken 143 araç ise trafikten men edildi. Jandarma ekipleri tarafından yoğunlaştırılmış trafik kontrolleri ile birlikte jandarma sorumluluk alanlarında trafik kazalarında yüzde yüz oranında azalmanın meydana geldiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı