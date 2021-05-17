Nevşehir'de izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı
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Nevşehir'de izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı

Nevşehir'de izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe kırsalındaki bir alanda izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Ekipler, izinsiz kazı yapan N.A, M.H.K, H.H, H.K, İ.H. ve S.E'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerle birlikte kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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