Nevşehir'de izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe kırsalındaki bir alanda izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Ekipler, izinsiz kazı yapan N.A, M.H.K, H.H, H.K, İ.H. ve S.E'yi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerle birlikte kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan