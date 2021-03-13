Nevşehir'de istinat duvarı çöktü, 3 otomobilde hasar oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nevşehir'de istinat duvarı çöktü, 3 otomobilde hasar oluştu

13.03.2021 23:59 | Son Güncelleme: 14.03.2021 00:05
Nevşehir'de istinat duvarı çöktü, 3 otomobilde hasar oluştu

NEVŞEHİR'in Güzelyazı Mahallesi'nde istinat duvarı, park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

NEVŞEHİR'in Güzelyazı Mahallesi'nde istinat duvarı, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Olay anında yoldan araç ya da vatandaşların geçmemesi olası kazanın önüne geçerken, taş ve moloz yığınları altında kalan 3 otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.  

Olay, 21.30 sıralarında Nevşehir'in merkeze bağlı Güzelyurt Mahallesi 212'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokağı çevreleyen istinat duvarı bilinmeyen nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Olay anında yoldan araç ya da vatandaşların geçmemesi olası kazanın önüne geçerken, taş ve moloz yığınları altında kalan 3 otomobilde ağır hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye sevk edildi. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, göçüğün yaşandığı sokağa gelerek, incelemelerde bulundu. Başkan Savran, "İstinat duvarı çökmüş ancak nasıl olduğunu bilemiyoruz. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. 3 araç hasar görmüş durumda. Enkazı kaldıracağız. Geçmiş olsun" dedi.


Nevşehir'de istinat duvarı çöktü, 3 otomobilde hasar oluştu
Nevşehir'de istinat duvarı çöktü, 3 otomobilde hasar oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Akif Ersoy Meral Akşener Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Esra Dermancıoğlu
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nevşehir'de istinat duvarı çöktü, 3 otomobilde hasar oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 00:06:07. #1.16#
title