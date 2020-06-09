Nevşehir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı Nevşehir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı -Nevşehir'de trafik kazası: 9 yaralı Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Eski Yaylacık köyünde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Nevşehir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

-Nevşehir'de trafik kazası: 9 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Eski Yaylacık köyünde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Gülşehir'in Eski Yaylacık köyünde meydana gelen trafik kazasında 50 ED 977 plakalı işçi servis ile 38 ACH 094 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında her iki araç içerisinde bulunan Fatma Ö., Fevzi Ö., Semih K., Kimya T., Ayşegül S., Habibe A., Bahar D., Belgin E. ve Naciye Ö. yaralandı. Yaralılara ilk müdahalenin 112 sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA