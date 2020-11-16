Nevşehir'de iş yerinden tespih ve yüzük koleksiyonunu çalan 2 şüpheli tutuklandı
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Nevşehir'de iş yerinden tespih ve yüzük koleksiyonunu çalan 2 şüpheli tutuklandı

16.11.2020 12:53 | Son Güncelleme: 16.11.2020 12:57
Nevşehir'de iş yerinden tespih ve yüzük koleksiyonunu çalan 2 şüpheli tutuklandı

??????? Nevşehir'de bir iş yerinden tespih ve yüzük koleksiyonu çalan iki şüpheli tutuklandı.

??????? Nevşehir'de bir iş yerinden tespih ve yüzük koleksiyonu çalan iki şüpheli tutuklandı.

İbrahimpaşa Mahallesi Garaj Sokak'taki bir kıraathaneden 350 tespih, 120 gümüş yüzük ve 500 gram gümüş tespih püskülünden oluşan koleksiyon çalındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık-Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, teknik takip sonucu zanlıların E.Ş. (22) ile A.S. (29) olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı. Zanlıların ev ve araçlarındaki aramada, 252 tespih ve 82 gümüş yüzük ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlılardan A.S'nin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan arandığı, E.Ş'nin ise aynı suçtan hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

"İşyerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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