Nevşehir'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'in Uçhisar beldesindeki bir iş yerinden bazıları antika olduğu belirtilen eşyaları çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'in Uçhisar beldesindeki bir iş yerinden bazıları antika olduğu belirtilen eşyaları çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Uçhisar'daki bir iş yerinden plazma televizyon, plak çalar ve antika değeri olduğu belirtilen 5 müzik eşyası çalındı.

İş yeri sahibinin başvurusunun ardından, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlığın C.G. ve O.A. tarafından yapıldığını tespit eden ekipler, şüphelileri saklandıkları evde yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan