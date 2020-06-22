Nevşehir'de İranlı kadın evinde ölü bulundu
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Nevşehir'de İranlı kadın evinde ölü bulundu

NEVŞEHİR'de yaşayan İran uyruklu Homa J. (50), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Nevşehir'de İranlı kadın evinde ölü bulundu
22.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:34

NEVŞEHİR'de yaşayan İran uyruklu Homa J. (50), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. 

Olay, Kapucubaşı Mahallesi Tataroğlu Sokak'ta meydana geldi. Homa J.'den bir süredir haber alamayan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Homa J.'yi yatağında hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede kadının öldüğü belirlendi. Homa J.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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