Nevşehir'de inşaattan malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı
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Nevşehir'de inşaattan malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı

07.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:24
Nevşehir'de inşaattan malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı

?????? Nevşehir'de bir inşaattan çok sayıda malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı.

?????? Nevşehir'de bir inşaattan çok sayıda malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 2000 Evler Mahallesi'ndeki bir inşaattan 24 musluk, 13 lavabo bataryası, 6 duş seti, kaymak makinesi, spiral ve 500 metre kablo çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık-Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, teknik takip sonucu zanlıların E.P, A.İ. ve S.G. olduğunu belirledi.

Gözaltına şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.P. ve A.İ. "açıktan hırsızlık" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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