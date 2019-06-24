Nevşehir'de inekler sele böyle kapıldı

Nevşehir'de sele kapılan inekler böyle sürüklendi

İnekler selde telef oldu

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde yağan yağmur sonrasında meydana gelen olayda ineklerin sele kapıldığı anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde hafta sonunda yağan sağanak yağış sonrasında köyde sel meydana geldi. Köy merkezi ve ekili araziler, selden büyük zarar gördü. Yaşanan sel felaketi nedeniyle iki inek sulara kapılırken, ineklerin sele kapıldığı anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sel suları ile birlikte metrelerce sürüklenen iki ineğin telef olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA