Nevşehir'de ikisi hükümlü 3 firari yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü ile yargılanması devam eden firari sanık yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.Ö. ile "hakaret" suçundan hakkında 5 ay hapis cezası bulunan C.A'yı kent merkezinde, "silahla tehdit" suçlamasıyla yargılanması devam eden ve hakkında yakalama kararı bulunan T.K'yı ise Derinkuyu ilçesine yakaladı.

Firari sanık ve hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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