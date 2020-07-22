Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı Kayseri yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kayseri yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Nevşehir- Kayseri yolunun Ürgüp kavşağında meydana geldi. N.V. yönetimindeki 60 DN 223 plakalı otomobil ile İ.E.'nin kullandığı OF EI 1954 yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Z.S.Y., A.Y., E.Ö., S.Y. ve N.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA