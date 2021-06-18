Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Avanos ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İ.B. idaresindeki 33 N 8786 plakalı otomobil, Göreme Kavşağı'nda, G.İ.D'nin kullandığı 42 ADD 220 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Ü.D, R.E.Ü, Ö.A.Ü. ve S.İ. ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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