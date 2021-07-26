Nevşehir'de iki haftada 12 firari hükümlü yakalandı
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Nevşehir'de iki haftada 12 firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de iki haftada 12 firari hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.

Nevşehir'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 12-26 Temmuz tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, adli makamlarca haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası verilen 12 firari hükümlü yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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