Nevşehir'de iki haftada 12 firari hükümlü yakalandı
Nevşehir'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.
Nevşehir'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 12-26 Temmuz tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, adli makamlarca haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası verilen 12 firari hükümlü yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan