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Nevşehir'de iki firari yakalandı

AA, Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de iki firari yakalandı

Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yargılandığı davada tutuklanmasına karar verilen sanık yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yargılandığı davada tutuklanmasına karar verilen sanık yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, firari hükümlü ve sanıkların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Nevşehir adli makamlarınca, "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verilen hükümlü ile "hırsızlık" suçundan yargılandığı davada tutuklanmasına hükmedilen sanık, Gülşehir ilçesinde yakalandı.

Hükümlü ve sanık işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi, Nevşehir, Güncel, Haberler

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