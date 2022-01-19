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Nevşehir'de iki firari yakalandı

Nevşehir'de iki firari yakalandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yargılandığı davada tutuklanmasına karar verilen firari sanık yakalandı.

Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yargılandığı davada tutuklanmasına karar verilen firari sanık yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, firari hükümlü ve sanıkların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Nevşehir adli makamlarınca, "hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edilen Y.C.Ç. ile "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan yargılandığı davada tutuklanmasına karar verilen M.Ş, gözaltına alındı.

Y.C.Ç ve M.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Asayiş, Güncel, Haber

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