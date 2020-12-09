Nevşehir'de iki firari hükümlü yakalandı
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Nevşehir'de iki firari hükümlü yakalandı

09.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:22
Nevşehir'de iki firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari iki hükümlü yakalandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari iki hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Nevşehir adli makamlarınca, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı" suçundan hakkında hapis cezası verilen M.A, ile "Basit yaralama" suçundan hüküm giyen S.E'yi yakaladı.

Hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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